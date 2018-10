Operatore giuridico di impresa: prima laurea a Benevento Progetto "La tua tesi università azienda con il caso your export studio"

La seduta di laurea che si è tenuta lunedì 15 ottobre nell’Aula Magna dell’Università Giustino Fortunato è stata l’occasione per presentare una importante novità: per la prima volta una tesi di laurea è stata realizzata nell’ambito del progetto “T.U.A.: Tesi-Università-Azienda”, il programma dell’UniFortunato che si prefigge di far entrare in contatto i laureandi con il tessuto aziendale ed economico.

Gli elaborati accademici, infatti, vengono svolti in un rapporto sinergico laureando-azienda esaminando delle storie di successo delle imprese territoriali e non con l’obiettivo di evidenziare i punti di forza e di eccellenza della cultura aziendale oggetto di studio.

“Valore condiviso e responsabilità sociale – Your export studio: progetti e strategie per un futuro responsabile”, è questo il titolo della tesi presentata dalla neo-dottoressa Mariella Nocita, in collaborazione con l’azienda Your Export Studio di Benevento, con relatrice la professoressa Nadia Oliva, docente di Economia Aziendale dell’Unifortunato.

La Nocita con questo elaborato si è laureata con lode in Operatore Giuridico d’Impresa. L’elaborato accademico della neo laureata è il risultato di un percorso culturale che vede l'impresa reagire al mutare delle condizioni di mercato e diventare protagonista di un futuro cosiddetto “sostenibile”.

Nel suo lavoro Mariella Nocita ha anche suggerito valide proposte per una gestione responsabile della Your Export Studio, società di nuova costituzione, operante nel settore della consulenza professionale per i servizi di export management.

Alla seduta di laurea è intervenuta anche la dott.ssa Maria Laura Nazzaro in rappresentanza dell’azienda Your Export Studio.

