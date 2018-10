Confindustria Benevento si congratula con Creta Sinergia e collaborazione per promuovere il patrimonio artistico culturale

“Esprimiamo le nostre più sentite congratulazioni a Ferdinando Creta, nominato direttore dell’Area Archeologica del Teatro Romano di Benevento, Direttore del Museo Archeologico del Sannio Caudino di Montesarchio e Direttore artistico del Museo Arcos, – dichiara Filippo Liverini Presidente di Confindustria Benevento.

Crediamo da sempre nella valorizzazioni dell’immenso patrimonio artistico culturale delle nostra provincia e con questo spirito stiamo portando avanti numerose iniziative volte proprio a richiamare turisti, e non semplici visitatori, sul territorio.

Abbiamo al riguardo già raggiunto importanti risultati grazie all’intensa attività messa in campo dalla sezione turismo e tempo libero di Confindustria Benevento e siamo convinti che grazie alla sinergia e alla fattiva collaborazione che saremmo in grado di attivare con il neo direttore Creta, potremmo raggiungere importanti ed ulteriori risultati in grado di favorire lo sviluppo locale.

Ferdinando Creta ha già maturato significative esperienze nel comparto dei beni culturali che saprà mettere a servizio del Sannio.

Al neo direttore gli auguri di Confindustria per un proficuo lavoro e la garanzia della nostra più ampia collaborazione."

Redazione Bn