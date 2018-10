Il prossimo 20 ottobre, tutti ad osservare la luna Il gruppo astrofili beneventani ha organizzato una manifestazione a Benevento

Il Gab gruppo astrofili beneventani con il patrocinio morale del Comune di Benevento organizza anche per il 2018: "Osserviamo la luna", l'appuntamento è per il prissimo 20 ottobre dalle ore 20.00, ai giardini piccinato, viale atlantico in città.

Il gruppo astrofili beneventani (Gab), delegazione unione astrofili italiani, rispondendo al rituale invito dell'Inaf e Uai per la partecipazione alla manifestazione internazionale Inomn desidera proporre ai cittadini di Benevento l’osservazione gratuita del satellite naturale, come dei pianeti visibili (Marte e Saturno).

La notte internazionale di "osserviamo la luna" (International observe the moon night) è un evento annuale di sensibilizzazione mondiale con lo scopo di incoraggiare la partecipazione del pubblico all'osservazione, alla conoscenza e alla comprensione della nostra luna e del suo ruolo nelle attività di esplorazione e ricerca planetarie della Nasa. Ciascuno di noi sulla Terra è invitato a celebrare il nostro satellite ospitando o partecipando all'evento. Per ulteriori informazioni sulla notte internazionale di osserviamo la luna e per scoprire come parteciparvi, visitate i siti web:

Tema di quest'anno

Il 2018, si concentra sul 50 °anniversario dell’Apollo. Il 1968 segna un’era, ricorre difatti primo passo degli gli esseri umani verso in nostro satellite, quando l’Apollo 8 entrò in orbita lunare. L'anniversario rappresenta un'opportunità unica per discutere di passato, presente e futuro della scienza lunare e planetaria e l'esplorazione e per celebrare tutte le persone che hanno partecipato e condiviso questo trionfo umano.



Promozione internazionale

La manifestazione, inserita nel circuito Uai, Inaf, Nasa, diventa anche l'occasione per far conoscere a livello locale le iniziative, la conoscenza ed il rispetto per il Cielo e promuovere la nostra Città in un contesto internazionale attraverso i canali d’informazione e promozione

Verrà rilasciato un certificate di partecipazione all’associazione https://moon.nasa.gov/observe-the-moon/annual-event/overview/

Save the date

La data proposta per il 2018 è sabato 20 ottobre. La fase lunare sarà intermedia tra il Primo Quarto e la Luna Piena.

