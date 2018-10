Un ‘Caffè Letterario’ a Foglianise Obiettivo, promuovere la cultura

"La Federazione Turismo di Aicast, retta da Giuseppe Petito, promuove l’iniziativa della creazione del ‘Caffè Letterario’ a Foglianise, in via Silvio Pedicini, presso “Moris Cafè”.

Si tratta di un caffè lettura per leggere, consultare e scambiare libri, con la possibilità di dialogare in amicizia, in presenza anche di una postazione web.

Un punto d'incontro e scambio di idee, utile per donare libri vecchi da leggere in compagnia e depositare in uno speciale frigorifero.

Spiega l’ideatore Luigi Cusano: “Il caffè letterario nasce dall'idea di creare un angolo dove la gente si possa riunire e dove oltre a bere un ottimo caffè, possa leggere anche un buon libro d'autore. Cercavo – prosegue - un unico modo per avvicinare la gente alla cultura, poiché per colpa della tecnologia l'hanno un po' abbandonata. Vorrei ringraziare Anna Di Sisto, per la sua disponibilità e spero che questo spazio possa crescere sempre più”, ha concluso."

