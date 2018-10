La "A" nel dialetto di Luzzano: analisi nella tesi di Martina Gli auguri per il traguardo raggiunto dalla neo dottoressa Martina Sarchioto

Si è brillantemente laureata in Lettere Moderne presso l'Università Federico II di Napoli Martina Sarchioto che ha discusso un'interessante tesi in Linguistica Generale dal titolo “Lo Spettro della variazione di (A) nel dialetto di Luzzano (Bn). Un elaborato discusso ieri a Napoli a conclusione di un ciclo di studi Umanistici.

La neo dottoressa Martina Sarchioto ha analizzato i fenomeni di “palatalizzazione che interessano alcune realizzazioni della vocale centrale bassa nell'ambito della comunità di Luzzano, piccolo centro del comune di Moiano, in provincia di Benevento”. Al centro della ricerca la “A” palatizzata e riscontrata in diverse zone della Campania: da Procida e Monte di Procida, a Somma Vesuviana, fino a diverse zone del Sannio beneventano, sia per quanto concerne il vocalismo tonico che quello atono”.

Il punto dell'indagine di Martina è stato indicare ambiti linguistici che “garantiscano la regolare realizzazione del fenomeno da un punto di vista fonetico e morfologico”.

Alla neo dottoressa gli auguri di un percorso di studio e professionale ancora ricco di soddisfazioni dal papà Libero Sarchioto, dalla Mamma Giusy Pepe, dal fratello Simone e da nonna Eugenia.

A Marina Sarchioto gli auguri anche dalla redazione di Ottopagine.it