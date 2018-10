Benevento, ecco il nuovo organico della Pro Loco Riconformato per acclamazione il presidente Antonio Verga

In sella i nuovi Organismi statutari che guideranno la Pro Loco Centro Storico Città di Benevento per i prossimi quattro anni. Riconfermato per acclamazione alla guida del sodalizio nella carica di Presidente Antonio Verga.

Ieri l’insediamento nella prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo composto oltre che dal presidente, da Ignazio Catauro e Nicola Palazzo quali vicepresidenti, segretaria è Martina Melchiorre, Tesoriere Armando Vetrone, Consiglieri Michael Cipriano, Pina Pedicini, Nicola Ruggiero e Felice Tavino. Il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti vede la riconferma del Presidente Daniele Napolitano e le new entry dei Consiglieri Rino Alfieri e Leonardo Desiderio. La riunione si è svolta presso la sede dell’Infopoint Turistico attivato dalla Pro Loco Città di Benevento in via Porta Rufina 44, che sarà gestito dai Volontari della Proloco dal lunedì alla domenica.

Nel rivolgere l’augurio di buon lavoro ai nuovi eletti, il Presidente Verga ha dato inizio ai lavori con alcune importanti comunicazioni. Infatti oltre all’apertura dell’Infopoint Turistico il Consiglio ha ratificato il Protocollo d’Intesa con l’Assessorato alla Promozione Turistica del Comune di Benevento guidato da Oberdan Picucci per iniziative culturali che vedranno coinvolti il Comune e la stessa Pro Loco; tra l’altro la Proloco ha ottenuto la qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS) ed è stata inserita con Decreto della Regione Campania nel registro Regionale delle APS. Inoltre il progetto Scuola di Comunità dal titolo “#InnoYoung”, la scorsa settimana è stato finanziato dalla Regione Campania; i partner coinvolti nel progetto insieme alla Proloco son il Conservatorio di Musica di Benevento, l’Ipsar le Streghe, l’Istituto Comprensivo Mazzini e l’IC di Calvi, oltre a Cittadinanzattiva Campania, quale capofila, il Cif, Agro Sannite e l’associazione sportiva Forza e Coraggio. In prosieguo con decreto Presidenziale sono stati istituiti nove Dipartimenti, così organizzati: Dipartimento Giovani affidato a Martina Melchiorre, Turismo, Agroalimentare ed enogastronomia ad Ignazio Catauro, Rapporti con le Pro Loco a Nicola Palazzo, Pari Opportunità a Pina Pedicini, Rapporti con le Istituzione pubbliche e private del Terzo settore a Nicola Ruggiero, Promozione sociale e sportiva a Michael Cipriano, Dipartimento Economico ad Armando Vetrone, Eventi e manifestazioni a Felice Tavino, infine Cultura e Beni culturali con delega al Presidente Verga. E’ stata anche approvata la proposta di Gemellaggio tra le Pro Loco Città di Benevento e quella di Margherita di Savoia in provincia di Barletta –Andria –Trani, che vedrà coinvolti anche i rispettivi Comuni.

Le ultime due iniziative riguardano la programmazione per i weekend di dicembre denominati “Sogni Natalizi” ove verranno presentati manufatti, addobbi artigianali, dolci tradizionali di varie regioni italiane e torroncini da offrire ai turisti che sceglieranno come meta, nel periodo natalizio, la città di Benevento. Una giornata di studio sarà dedicata al Turismo, in programma per fine novembre, sulla costituzione del Polo Turistico di Benevento e del Sannio, che vedrà oltre al contributo di idee dei docenti dell’Università del Sannio, dell’Università Telematica Giustino Fortunato e della Luiss Guido Carli, anche delle istituzioni e degli operatori di settore. “Ringrazio tutti i soci per la fiducia riposta – ha dichiarato il presidente Antonio Verga – certo che con la collaborazione dei nuovi consiglieri, professionisti e giovani universitari, la Pro Loco saprà dare un contributo di idee, testimonianze e concretezze per il rilancio della città di Benevento in chiave turistica, economica, culturale e sociale”.

Redazione Bn