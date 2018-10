In ricordo di Carmine Iermano Il brigadiere della Penitenziaria in pensione si è spento a Pietrastornina all'età di 71 anni

Commozione a Pietrastornina per la scomparsa all’età di 71 anni del brigadiere della Polizia Penitenziaria Carmine Iermano. In tanti hanno voluto rendere l'ultimo omaggio a Carmine ed alla sua famiglia, in parte residente a Benevento, che ringrazia per la vicinanza amici, colleghi e i rappresentanti delle varie forze di Polizia, Esercito, Vigili del fuoco, Carabinieri e ministero degli Interni.