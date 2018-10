Laurea Ferraro: le singolari congratulazioni degli "amici" Con tesi su "L'inarrestabile corsa del doping nel ciclismo"

Si è laureato oggi in Scienze Motorie e Sportive , con una tesi su "L'inarrestabile Corsa del Doping nel Ciclismo", Luigi Ferraro.

Gli amici hanno voluto festeggiarlo in maniera singolare: "Un evento che ci lascia evidentemente basiti per la sua portata storica e per l'evidente imprevedibilità. Mai ci saremmo aspettati di vederti in Molise in giacca e cravata diventare dottore, di sicuro ci saremmo aspettati di vederti però in Molise, ma sotto altre vesti. Sei d'esempio per tutti noi poiché segnale evidente che una speranza c'è per tutti anche quando è palesemente impossibile, come nel tuo caso. Congratulazioni Bestia, ti chiediamo scusa per averti sottovalutato e ti portiamo le scuse anche dal gruppo Feudalesimo e Libertà che ha creduto in te ancor meno di noi".