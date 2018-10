E' nata Bianca: tanti auguri a Giovanna e Salvatore Grande festa in casa Annibale per l'arrivo della piccola Bianca

Grande festa in casa Annibale per la nascita della piccola Bianca. E' venuta alla luce questa notte ed è un pulcino tenero e morbidoso. Tantissimi auguri vanno al papà Salvatore, alla mamma e collega Giovanna, ai nonni, alla bisnonna, agli zii e naturalmente a Figaro. Buona vita alla piccola Bianca che arriva accolta da amore immenso e dolcezza. Si augura inoltre alla mamma, tifosissima del Napoli e nata il 10 maggio, data del primo storico scudetto, che la scelta di Bianca di nascere il 30 ottobre, come Diego Armando Maradona, sia un felice segnale di qualcosa di buono in arrivo.