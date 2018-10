Laurea Magistrale Antonio Mauro Presso l'Università La Sapienza di Roma

Il 31 ottobre presso l'Università La Sapienza di Roma ha conseguito la Laurea Magistrale in "Ingegneria Informatica" Antonio Mauro, che ha discusso la tesi dal titolo "Fighting Fake News: a blockchain based approach for news' assessment".

Complimenti al neodottore Antonio per questo importante traguardo raggiunto con grande determinazione e tanto impegno.

Orgogliosi di te, ti auguriamo di vivere una vita ricca di tante altre soddisfazioni ed una brillante carriera professionale. Congratulazioni dalla tua famiglia e da tutti coloro che ti vogliono bene.

Ad Antonio gli auguri per una vita ricca di traguardi personali e professionali anche dalla Redazione di Ottopagine.