Progetto "Beneet Generation", proroga delle domande Maggior coinvolgimento del target di riferimento

Prorogato al 21 Novembre 2018 il termine ultimo per la presentazione delle domande di adesione ai laboratori afferenti il progetto “Beneet Generation” al fine di consentire un maggior coinvolgimento del target di riferimento ossia, giovani, di età compresa tra i 16 e 35 anni, residenti nel Comune di Benevento.

Gli interventi progettuali, del tutto gratuiti,ai quali si può ancora aderire sono il Laboratorio n.1“Mentoring per Giovani Idee” basato sulla creazione di impresa e sulle strategie di FundRaisingper le realtà imprenditoriali emergenti e il Laboratorio n.3 “Giovani, agricoltura sociale e recupero dei territori” finalizzato a promuovere la progettazione nel settore dell’agricoltura sociale e supportare quanti intendono avviare o consolidare esperienze in questo ambito.

Candidarsi è facile! E’necessario infatti compilare l'apposita domanda di adesione e consegnarla in busta chiusa all'Ufficio Protocollo del Comune di Benevento, settore urbanistica e attività produttive (sito nel Piazzale Iannelli - Palazzo ex Impregilo) secondo i termini e le modalità previste dall’Avviso Pubblico consultabile al sito del Comune di Benevento (http://www.comune.benevento.it/bn2_pagine/Ceg/convienehome.php) o sul profilo facebooK "BenEet Generation" (https://www.facebook.com/Beneet-Generation-Benessere-Giovani-Organizziamoci-Citt%C3%A0-di-Benevento-2056563717893848/). Per maggiori dettagli è possibile rivolgersial Settore Attività Produttive sito a Benevento in via Traiano (tel. 0824/772528 e 0824/772520).

Redazione Bn