Grafologia e perizia giudiziaria corsi di formazione Tribunali - Scuole - Aziende - Consulenze private

Il 19 gennaio avrà inizio il CORSO DI GRAFOLOGIA CE.S.GRAGF a Benevento presso C.I.A. Investigazioni di Sergio D’Amore.

La professione del Grafologo e del Perito Giudiziario ha ottenuto riconoscimento giuridico con la legge n. 4 del 14 gennaio 2013 che disciplina le professioni di natura intellettuale, regolamentandole in percorsi di formazione continua, stabilendo protocolli e norme deontologiche.

Si fanno garanti dell’osservanza di dette norme le Associazioni di categoria dei Grafologi e dei Periti Professionisti A.G.P. e A.G.I. che iscrivono nelle loro liste i Grafologi e i Periti Giudiziari licenziati da Scuole d’eccellenza riconosciute e accreditate, tra cui il CE.S.GRAF. CENTRO STUDI GRAFOLOGICI, che, a compimento della frequenza a corsi triennali e il superamento di esame finale, rilascia il diploma di grafologo e attestato di Perito Giudiziario, certificati che autorizzano alla pratica professionale privata o presso i Tribunali, gli Istituti didattici, i Servizi sociali, gli Organi di consulenza nell'ambito delle Risorse Umane (R.U.)

IL CE.S.GRAF. CENTRO STUDI GRAFOLOGICI

È attivo fin dal 1991 con sedi in tutta Italia, allo scopo di diffondere lo studio scientifico e qualificato della grafologia e perizia grafologica giudiziaria. Detti corsi sono gli unici nelle province Beneventane e Molisane autorizzati e accreditati dall’A.G.P. (Associazione Grafologi Professionisti www.grafologiprofessionisti.it), a garanzia di competenza e deontologia, requisiti indispensabili a chi, come il Grafologo e il Perito Giudiziario, è chiamato ad assumere incarichi di responsabilità

LA GRAFOLOGIA

È considerata una scienza umana che, avvalendosi di una metodologia sperimentata e accertata e dell’interdisciplinarietà con altre discipline umanistiche, studia la scrittura come gesto che scaturisce dall’interiorità dell’individuo rivelando temperamento, sensibilità ed emotività, aspirazioni, stati d'animo, entusiasmi, ansie e scoraggiamenti, potenziale energetico, affettivo ed intellettuale.

È applicata in vari settori: nelle consulenze private (analisi individuali, figli, famiglia, coppia)

Famiglia - Coppia: affinità, complementarietà, "... affrontare una crisi”

Figli: capirli meglio per seguirli nelle tappe del loro percorso di crescita

Scuola: Come strumento di supporto agli Insegnanti, a cui richiedere non soltanto di valutare l’allievo in base ai risultati scolastici, ma di capire quali problemi e quali ansie, spesso di origine affettiva, si nascondono dietro tali risultati.

Aziende e studi di Consulenza nei processi di selezione e gestione delle Risorse Umane: assunzioni, percorsi di carriera, avvicendamenti, outplacement

Storiografia: analisi di personaggi storici, artisti, letterati, processi canonici…

LA GRAFOLOGIA E LA PERIZIA GRAFOLOGICA GIUDIZIARIA ED IL NUOVO SETTORE DI ESPERTI IN FIRME GRAFOMETRICHE

Il Grafologo Giudiziario è una figura professionale che apporta un valido contributo nell’ambito della giustizia poiché opera sia come ausiliario del Giudice incaricato dai Tribunali o Procure in procedimenti civili o penali dove si renda necessario stabilire la riferibilità di una firma o manoscritto. L’esperto in grafologia giudiziaria può essere incaricato anche da studi legali o da privati che abbiano necessità di acquisire certezza sulla autografia o meno di una scrittura. La sua prestazione consiste nell’esame di confronto tecnico tra scritture per risalire all’autore di un manoscritto, di una firma, di un testamento o di lettere anonime. I casi più frequenti in cui ci si avvale di una perizia grafologica riguardano l’accertamento di firme su titoli o contratti, testamenti, lettere anonime, date, o cifre. talvolta è richiesto di accertare anche la datazione del documento o di rilevare se una firma o una parte di testo sia stato redatto a livello temporale prima o dopo

RECENTEMENTE è aumentata in maniera esponenziale presso Istituti bancari, assicurazioni etc. l’apposizione della firma su tavoletta e si è aperta una nuova specializzazione peritale attraverso la formazione di Esperti nell’accertamento di firme digitali e realizzate su dispositivi e tablet.

L’evoluzione digitale, pur non sottraendo valore alla perizia su documenti cartacei, apre una nuova prospettiva professionale che sempre più avrà possibilità di operare nell’ambito giuridico.

