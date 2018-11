"Dalla dieta mediterranea alla nutrizione personalizzata" La lectio magistralis di Antonino De Lorenzo a Benevento

La lectio magistralis sul tema “Dalla dieta mediterranea alla nutrizione personalizzata” di Antonio De Lorenzo, direttore del dipartimento di biomedicina e prevenzione dell’Università di Roma Tor Vergata, si terrà a Benevento, giovedì 15 novembre2018, presso il Musa, in Contrada Piano Cappelle. L’evento è organizzato e promosso da Futurideain collaborazione con il Cnr- Isafom.

Programma

Alle 15.30 presentazione di Carmine Nardone, presidente Futuridea e a seguire, gli interventi di Antonio Leone, primo ricercatore Cnr Isafom, Francesco Alfieri, consigliere del presidente della Regione Campania per i temi attinenti l'agricoltura, foreste, caccia e pesca. Alle 17.00 la lectio magistralis.

La lectio è patrocinata da Regione Campania, Provincia di Benevento, Comune di Benevento, Ordine degli Agronomi, Università Giustino Fortunato, Associazione Internazionale Guido Dorso, la rivista Infiniti Mondi, Unicef di Benevento, Club Inner Wheel Benevento, Lions Benevento Host ed è realizzata grazie al contributo di: Consorzio Sannio Tutela Vini, Fondazione Its Bact, Icq Nhccp, Sef, Masseria Casiniello.

Antonino De Lorenzo rappresenta nel panorama della nutrizione umana un prezioso riferimento scientifico per chi è consapevole del ruolo strategico della qualità della nutrizione per il benessere delle future generazioni. Ha sviluppato un ampio ventaglio di filoni di ricerca e il suo impegno nell’ ambito della nutrizione clinica e dello studio della composizione corporea lo ha portato a scoprire la “Normal Weight Obese Syndrome”. Nel corso degli anni i suoi interessi di ricerca hanno anche esplorato la nutrigenomica, nutrigenetica e la metabolomica. L’attività scientifica è testimoniata complessivamente da 200 articoli pubblicati su prestigiose riviste internazionali.

Attualmente è direttore della Scuola di Specializzazione in Scienza dell’alimentazione presso l’Università Degli Studi di Roma “Tor Vergata”; Coordinatore del Dottorato di Ricerca in “Scienze medico-chirurgiche applicate” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; Dirigente Uosd “Servizio di Nutrizione Clinica, Terapia Parenterale e Anoressia Nervosa” Fondazione Ptv Policlinico Tor Vergata, Roma; Presidente dell’”Istituto Nazionale per la Dieta Mediterranea e la Nutrigenomica.

