Mulino dei Piccoli, in scena "Power Girl! Il ritorno" Secondo appuntamento con la rassegna teatrale per bambini dai 4 ai 10 anni

Sabato 17 e domenica 18 novembre, alle ore 18.00, presso il Mulino Pacifico di via Appio Claudio, torna il “Mulino dei Piccoli” con lo spettacolo “Power Girl! Il ritorno”.

La rassegna teatrale, dedicata ai bambini dai 4 ai 10 anni, promossa dalla Solot Compagnia Stabile di Benevento e prodotta in collaborazione con I due della città del sole, giunta alla sua quarta edizione, prevede degli spettacoli teatrali interattivi , con doppio appuntamento, ogni tre settimane, da ottobre a gennaio.

“Power Girl! Il ritorno”, scritto da Carlotta Boccaccino, sarà interpretato da Assunta Maria Berruti, Carlotta Boccaccino e Giovanni Mirra. Ogni messa in scena vede la partecipazione diretta dei bambini, attraverso simpatiche “comparsate” e improvvisazioni a favore dei personaggi protagonisti. Previste anche in questa quarta edizione una serie di attività post spettacolo di volta in volta diverse.

Dalle note di regia: “Power Girl, la ragazza potenza che mette fine alla violenza, ha appeso il mantello al chiodo. È rassegnata, i suoi concittadini sono troppo pigri e lei non ce la fa a star dietro alle loro richieste assurde. La notizia del suo ritiro rimbalza su tutti i social e molti cominciano a prenderla in giro e a deriderla. Mentre Power Girl è sopraffatta dalle cattiverie e dai commenti, un eroe silenzioso arriva in suo soccorso, è Social Boy”.

Al termine dello spettacolo: “Bang! Bum! Wow! Colora il tuo fumetto!” (laboratorio creativo) e “La merenda!” (a cura di Peccati di Dolcezze).

