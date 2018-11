Comincia il Bruja Negra Fest "E' finita la Pacchia" Si parlerà di sicurezza e immigrazione



Oggi pomeriggio alle 18.00 si comincia con la prima giornata di Bruja Negra -Fest "È finita la pacchia", kermesse itinerante giunta alla sua quinta edizione.

La prima giornata del festival è svolta in collaborazione con la Compagnia Teatrale Solot di Benevento e si terrà non a caso presso il Mulino Pacifico.

Alle ore 18.00 si comincia con un dibattito pubblico su Dl sicurezza: conseguenze ed effetti su immigrazione e sicurezza.

Interverranno:

Italo Di Sabato - Osservatorio Nazionale Repressione

Silvia Stilli - Portavoce AOI

Luigi Diego Perigano - Lidu Benevento

Virginia Anna Crovella - Csa ex Canapificio - Caserta

Modera: Costanzo Gioia

In serata dalle ore 22.00 comincia l'African Party Tour, in collaborazione con l'Arci provincia di Benevento, con esibizioni live di artisti come Mama Marjas, Don Ciccio Dj e tanti altri ragazzi italiani e stranieri che ballando su ritmi afro-beat saranno portatori di un messaggio di accoglienza e integrazione.