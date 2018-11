Piace il nuovo singolo del cantautore sannita Angelo Savoia 'Il Senso delle Cose' è il nuovo singolo del cantautore sannita Angelo Savoia, in arte Snetsky

'Il Senso delle Cose' è il nuovo singolo del cantautore sannita Angelo Savoia, in arte Snetsky. Il brano sta partecipando alla nona edizione del concorso 'Musica contro le mafie' e fino al 27 novembre prossimo sarà possibile esprimere un voto tramite il link(https://pr.easypromosapp.com/voteme/828690/631652366?lc=ita).

Attualmente il cantautore campano è molto attivo a Bologna e sta lavorando al suo primo progetto discografico da solista ed 'Il senso delle cose' è il singolo che anticipa il disco.

“Questa canzone – dichiara Snetsky - è ciò che la mia anima pensa di coloro che approcciano alla diversità con sufficienza: la diversità, qualunque essa sia, è ricchezza. La criminalità, invece, no: non è altro che la povera pretesa di poter conquistare il mondo distruggendolo. Iniettando veleno nelle nostre stesse terre o denigrando fratelli solo per il colore della pelle; senza pensare minimamente a quale possa essere la loro storia. Viviamo in una nazione ed in un mondo in cui l'età e la provenienza sono predominanti, in ogni campo. Come un alimento. Difendiamo la bellezza, la fratellanza. 'Prendiamoci la mano, salviamoci da soli dai mostri senza cuore e dalle discriminazioni.' Questo singolo e questo video – conclude - sono frutto di un intenso legame tra persone che fanno dell'arte la propria vita e che credono fortemente in quello che esprime il testo stesso della canzone.”

La canzone è disponibile su Spotify, iTunes e nei maggiori store di musica online. La copertina del singolo è stata realizzata da Cristina Francesca (artista di Benevento).

Nato ad Aprilia e cresciuto ad Apollosa, in provincia di Benevento, Angelo Savoia si appassiona alla musica fin da piccolo. Una chitarra con cui strimpellare e un gruppo di amici con cui farlo. Negli anni cresce con la chitarra sulle spalle, i Green Day in una cuffia e Luciano Ligabue nell'altra. La prima esperienza musicale seria per il cantautore arriva nel 2010 quando entra a far parte dell'organico degli "Hangover": gruppo Classic Rock dal sound potente. L'esperienza "Hangover" fu importante e formativa, anche se il gruppo si sciolse dopo non molto tempo. Nei due anni successivi, Snetsky inizia a scrivere brani e ad incrementare l'attività di cantautore fino a tornare ad una collaborazione culminata con la fondazione dei "Sixtynine".. Nel 2012 Angelo entra a far parte dell'organico degli "Area Liga". L'impatto con i componenti del gruppo fu devastante e la cover band del rocker di Correggio si distinse per un gran numero di serate soprattutto in Campania! Dopo due anni la mentalità del gruppo cambia: c'era la voglia di fare musica propria! Nacque così l'idea della fondazione degli "RH Negativo". Nel 2016 uscì “Soffitto del mondo”, primo ed ultimo album del gruppo Sannita con Angelo Savoia nell'organico.

