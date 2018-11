"Per favore non chiamateli uomini" Si presenta il libro “Schegge"di Rossella Menegato

"Schegge. Per favore non chiamateli uomini" di Rossella Menegato è una raccolta di storie di donne che parte da lontano a testimonianza che la violenza su di esse è storia antica.

L'associazione Culture e Letture e i Lettori itineranti - Leggere per Leggere, in collaborazione con Exit Strategy- associazione di promozione sociale, presentano il secondo incontro della rassegna "Storie di donne". L'incontro è fissato per martedì 27 novembre, alle 18:00, presso Gnostro in Viale Mellusi, 55.

Parteciperanno: Elide Apice, vicepresidente Culture e Letture; Maria Pia Ciani che ha collaborato alla realizzazione del libro; Alda Parrella, presidente Exit STrategy e Maria Carmela Cicchiello, avvocata di Exit Strategy.

Si legge nella sinossi: "Nel corso della vita una donna su tre, in Europa, subisce un episodio di violenza e ogni 3 giorni, in Italia, una donna muore per le violenze subite da un uomo. Nella maggior parte dei casi tali reati non vengono denunciati e la violenza è vissuta in solitudine. In silenzio. Un silenzio forte, che uccide. Uccide dentro e dilaga ovunque, anche in "città apparentemente tranquille!" Quello della violenza di genere non è un comportamento genetico o biologico, ma culturale e proprio per questo modificabile.Indispensabili sono quindi azioni di informazione e formazione, finalizzate a fare crescere nuovi atteggiamenti mentali e comportamentali con l'intento di sviluppare una maggior capacità di contrasto al fenomeno.

Un racconto che parte da lontano con la prefazione di Roberta Fontanari che si augura che il libro possa diventare "Un monito misto di rabbia, coraggio e speranza, che sappia parlare della necessità di amare sempre e comunque e sappia rivolgersi alle menti e ai cuori di tutti gli esseri umani del nostro presente e a quelli che verranno".

Redazione Bn