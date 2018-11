Focus sul comitato di quartiere cappuccini atlantici Mellusi Bilancio sul primo anno sociale

Domani martedi 27 novembre, ore 11, nella sala conferenze San Francesco della Chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Benevento, avrà luogo la conferenza stampa riguardante il primo anno sociale del Comitato di Quartiere di zona Cappuccini Atlantici Mellusi, guidato da Diego Ciullo.

Sarà l’occasione per fare un resoconto delle attività svolte nel corso dell’anno e di quelle programmate per il 2019 ed innanzitutto un modo per confrontarsi con il quartiere. Saranno presenti, oltre al sindaco Mastella, anche diversi amministratori cittadini.

Redazione Bn