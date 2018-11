Giornata di raccolta per la Caritas diocesana Domenica 16 dicembre, nella terza di Avvento

“Verrà il Signore in tutta la sua gloria: ogni uomo vedrà il Salvatore”. Domenica 16 dicembre, nella terza di Avvento, si celebra la Giornata di raccolta per la Caritas diocesana.

Nel messaggio d’Avvento, Don Nicola De Blasio, direttore della Caritas di Benevento, afferma che “Sostenere economicamente la Caritas è un modo serio e certo di sentirsi in pace con se stessi, con il mondo, con Dio”, ed invita ad “aiutare chi aiuta”.

Contribuire alle numerose iniziative che la Caritas mette in campo per vincere ogni giorno la difficile battaglia contro povertà, solitudine e sofferenza è importante per vivere questo tempo liturgico di preparazione alla Venuta di Gesù nella concretezza di un gesto solidale.

