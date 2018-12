Pensionamento Antonio Corbo, funzionario Vigili del Fuoco Una lunghissima carriera che si è conclusa oggi da Direttore coordinatore Speciale Vvf

Da oggi potrà finalmente godersi il meritato riposo dopo una vita spesa per il Corpo dei Vigili del Fuoco. Antonio Corbo, direttore coordinatore Speciale dei Vvf dopo 43 anni ha lasciato il sevizio. A lui gli auguri da parte di tutti i colleghi, amici e dalla famiglia per una vita ancora ricca di tante soddisfazioni.

Entrato nel corpo il 1 luglio del 1996, il direttore Corbo ha prestato servizio in numerosi comandi. Dopo l'esperienza operativa a Brindisi, nel 1983 aveva superato il concorso per Tecnico antincendio. Dopo il corso di formazione da funzionario la sua professionalità è stata messa in campo presso il comando provinciale di Isernia per ben 15 anni ricoprendo prestigiosi e fondamentali incarichi. Dal 1999 ad oggi, il funzionario Corbo ha invece prestato servizio a Benevento come responsabile del distaccamento di San Marco dei Cavoti, responsabile Nbcr (Nucleare – Biologico -chimico batteriologico), responsabile dei mezzi e delle attrezzature del comando provinciale ed ha partecipato a numerose operazioni di soccorso nazionale come le emergenze dovute ai terremoti dell'Irpinia, Molise, Umbria e Marche e Abruzzo ed Emilia Romagna; delle alluvioni e drammatici smottamenti di Sarno e Benevento del 2015.

Oggi lascia l'incarico da Sostituto direttore Antincendi e Direttore coordinatore Speciale.