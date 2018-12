Peregrinazioni, domani l'incontro con Giorgio Benvenuto Rassegna di cultura contemporanea 2018

Peregrinazioni è la rassegna di cultura contemporanea sostenuta dal Rotary Club Morcone – San Marco dei Cavoti, rganizzata dall’Istituto Italiano per lo Studio e lo Sviluppo del Territorio.

Si svolge in territorio sannita dal 23 novembre al 15 dicembre coinvolgendo diversi comuni quali: Campolattaro, Circello, Colle Sannita, Molinara, Morcone, Pontelandolfo, San Marco dei Cavoti, Santa Croce del Sannio che hanno messo a disposizione le sedi ospitando i lavori di sette artisti, Alberto Bocchino, Gaetano Cantone, Antonio Cella, Mario Ciaramella, Marco Delli Veneri, Sandro Iatalese, Ernesto Pengue, presenti con le loro opere diverse, ma organiche al tema della complessità.

Questi i prossimi incontri:

Domenica 2 dicembre 2018, alle ore 17,00 a CIRCELLO presso il Palazzo Ducale, Giorgio Benvenuto, storica figura del sindacalismo italiano, e Claudio Marotti, sociologo e studioso, interverranno sul tema “Attualità e connessioni dell’attività sindacale” e presenteranno il loro ultimo libro dedicato a Giuseppe Di Vittorio. L’incontro sarà coordinato dall'architetto Gaetano Cantone

Lunedì 3 dicembre 2018, alle 17:00, presso la Biblioteca comunale di Pontelandolfo l’incontro sul tema “Parole della commistione-Poesia2” con Cosimo Caputo,GerardoPedicini. Le letture saranno affidate a Michelngelo Fettp e Antonio Intorcia

Le istanze della “nuova” modernità si colgono soprattutto nelle arti, le quali non eludono più il rapporto con la memoria dei saperi ed affrontano il grande scenario dei linguaggi complessi, in relazione creativa tra loro: le articolate proposte dei campi creativi propongono una matura accettazione delle differenze iconiche. Tutti i saperi inerenti alla disciplina dell’arte sono in relazione criticamente attiva tra loro.