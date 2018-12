"Una riflessione sulla dignità di tutti gli esseri umani" In campo l'Università Giustino Fortunato e la Lega italiana per i Diritti dell’Uomo a Benevento

L’Università Giustino Fortunato e la Lega italiana per i Diritti dell’Uomo, per celebrare il 70° anniversario (1948 – 10 dicembre – 2018) della proclamazione della “Dichiarazione universale dei diritti umani”, hanno organizzato per lunedì 10 dicembre un convegno che vedrà, tra gli altri, la partecipazione straordinaria dell’On. Valdo Spini – Presidente dell’Associazione delle Istituzioni Culturali italiane.

Il convegno, che si terrà nell’Aula Magna dell’Ateneo telematico alle ore 10.30, è aperto a tutti ed è un’occasione importante per riflettere in modo particolare sul riconoscimento della dignità di tutti gli esseri umani.

Su questa premessa, infatti, si articolerà l’intervento di Valdo Spini che, in una nota all’UniFortunato, afferma: «Mi piace ricordare il profondo significato del primo paragrafo della “Dichiarazione”, dove si afferma che “il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti eguali e inalienabili costituisce il fondamento della libertà, della pace e della giustizia nel mondo.

Questa dignità oggi la vediamo calpestata in mille modi, sia nei confronti degli uomini che, ancor più, delle donne. In paesi avanzati come il nostro la violenza contro le donne costituisce una piaga inaccettabile.

Assistiamo a molteplici violazioni dei diritti umani e questo avviene in nome di intolleranze religiose, di intolleranze etniche, per l’affermazione di supremazie, di smania di dominio e di potere all’interno delle singole nazioni” – continua Spini, che poi chiosa – “Costruzioni che sembravano indiscutibili, come l’Unione Europea, l’istituzione che ha assicurato la pace in Europa, che ha affermato un modello sociale molto avanzato, vengono invece messe in discussione. È estremamente importante ricordare i contenuti della Dichiarazione universale dei diritti umani, farla parlare anche oggi in termini di libertà, di uguaglianza di diritti, di dignità delle persone».

Nel corso della giornata interverranno anche Luigi Diego Perifano – Presidente Comitato L.I.D.U. Benevento e Angelo Scala – Magnifico Rettore dell’UniFortunato

Redazione Bn