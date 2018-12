Il tour di Ismaele La Vardera, arriva anche a Benevento Scuole nazionali di Italian Politics for Dummies

Il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione Città di Benevento, il prossimo 13 dicembre alle ore 10.30 organizzerà una proiezione del film presso il Cinema San Marco di Benevento, dedicata agli studenti degli Istituti Superiori cittadini.



“Il Sindaco - Italian Politics for Dummies” è un docu-film, distribuito da Medusa ed ideato da Davide Parenti e Claudio Canepari, autori, da oltre vent’anni, del programma tv “Le Iene”.

Il film, il primo prodotto da Le Iene, racconta i retroscena del panorama politico, seguendo le vicende relative alla candidatura a Sindaco di Palermo, nel 2017, di Ismaele La Vardera, il quale provvede a registrare, con l’ausilio di videocamere nascoste, la propria campagna elettorale, raccogliendo, in questo modo, prova della dilagante corruzione che aleggia dietro le quinte della scena politica locale.

Una storia tanto incredibile, quanto reale, o meglio, incredibile, perché reale. Protagonisti inconsapevoli sono i “big” della politica siciliana e italiana: da Rosario Crocetta a Totò Cuffaro, da Matteo Salvini a Giorgia Meloni. La Vardera confessa tutto: dai segreti della cabina elettorale, ai momenti di maggiore tensione, inevitabili, quando si scelga come set le strade di una città difficile e, come trama, il racconto della realtà spogliato di ogni “filtro”.

La denuncia, presentata circa un anno fa, relativa ai reati documentati nel docu – film ha reso necessaria la disposizione di misure di protezione per la famiglia di La Vardera ad opera della Digos della Questura di Palermo.

Il film de Le Iene ha suscitato enorme interesse soprattutto al di fuori dei confini nazionali, diventando oggetto di dibattito per i media di tutto il mondo, dal “The Guardian” al “Le Monde”, fino alla BBC che ha definito “scioccante” il coraggio di Ismaele.

Il film, presentato nelle sale nazionali il 26, 27 e 28 novembre, verrà proiettato, in maniera totalmente gratuita, per gli studenti di Benevento, giovedì 13 dicembre alle 10.30 al Cinema San Marco. Alla proiezione seguirà un incontro con il protagonista Ismaele La Vardera che, in prima persona, racconterà emozioni e sensazioni di una esperienza senza pari nel panorama nazionale. (Foto dal Web Le Iene Mediaset).

Redazione Bn