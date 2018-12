"Natale in foto, immagini e suggestioni" La Pro Loco di Benevento informa

La Pro Loco Centro Storico Città di Benevento con il patrocinio dell’Unuci, del Lions Club Benevento “Arco Traiano” e Unimpresa Provinciale di Benevento, organizza il concorso fotografico a tema libero dal titolo "Natale in foto…immagini e suggestioni". La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati e amanti della fotografia, senza limiti di età.

REGOLAMENTO

Ogni partecipante potrà concorrere con un numero massimo di tre fotografie, in bianco e nero e/o colore, stampate in formato 20 cm x 30 cm;

Le fotografie inserite in busta chiusa potranno essere consegnate a mano o spedite a mezzo raccomandata postale con allegata scheda di partecipazione, al Infopoint Turistico della Pro Loco Centro Storico città di Benevento, sito in via Porta Rufina n.42, Benevento.

Le opere consegnate saranno numerate dall’Autore con il relativo titolo sul retro di ogni foto. Sulla busta sigillata indirizzata alla Proloco, il partecipante trascriverà i suoi dati personali.

Le fotografie potranno essere consegnate a mano presso l’ Infopoint Turistico della Pro Loco Centro Storico Città di Benevento, via Porta Rufina n.42, Benevento, dal giorno 15.12.2018, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00, fino al giorno 10.01.2019, alle ore 19,00, termine ultimo di consegna a mano. Alla consegna della busta con le fotografie presso l’Infopoint, sarà rilasciata ricevuta. Le fotografie potranno essere inviate anche in formato digitale jpg, con dimensioni non superiori a 2,00 mb/foto, all’e-mail: prolococentrostorico.bn@gmail.com; Le fotografie in concorso dovranno essere inedite né essere state presentate in altri concorsi fotografici. Le fotografie che coinvolgono persone dovranno essere munite di liberatoria, secondo lo schema allegato. Le opere saranno sottoposte al giudizio della Giuria composta da 5 Membri nominati dal Presidente della Pro Loco. Il giudizio della Giuria è insindacabile

Ai vincitori della sezione stampe saranno assegnati i seguenti premi:

1° Classificato: Coppa e Diploma di merito.

2° Classificato: Coppa e Diploma di merito.

3° Classificato: Coppa e Diploma di merito.

Ai vincitori della sezione digitale saranno assegnati i seguenti premi:

1° Classificato: Targa e Diploma di merito;

2° Classificato: Targa e Diploma di merito;

3° Classificato: Targa e Diploma di merito.

Le premiazioni si svolgeranno il giorno 27.01.2019. Tutte le opere stampate pervenute saranno esposte nel giorno della premiazione. Tutte le opere inviate in formato digitale saranno pubblicate sulla pagina social della Pro Loco Centro Storico Città di Benevento. Saranno premiate a giudizio insindacabile della Giuria le prime tre opere pubblicate in formato digitale. I candidati che partecipano al concorso concedono i diritti di riproduzione delle immagini per soli scopi promozionali alla Pro Loco Centro Storico Città di Benevento. Il materiale inviato per l’iscrizione al Concorso Fotografico non sarà restituito e verrà archiviato a cura della Pro Loco. I partecipanti al Concorso Fotografico autorizzano espressamente l’organizzazione al trattamento dei propri dati ai sensi del D. Lgs.196/2003 e successive modificazioni e integrazioni. A tutti i concorrenti sarà rilasciato un diploma di partecipazione. Sulla pagina di Facebook della Pro Loco è pubblicato il Regolamento, la scheda di iscrizione, le liberatorie per i maggiorenni e i minorenni. La nota puntuale è a firma del presidente della Pro Loco Centro Storico Città di Benevento Antonio Verga.

Redazione Bn