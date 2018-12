Tantissimi auguri per i 50 anni di attività Il commercio che resiste. Gli auguri di amici e familiari

E' una delle attività commerciali più antiche di Benevento. Sono ben 50 gli anni di lavoro per il signor Umberto Lepore dell'attività presente da decenni sempre in via San Gaetano, a pochi passi dal Duomo.

A lui gli auguri da parte di tutta la famiglia, parenti ed amici per una vita ancora ricca di soddisfazioni professionali e personali. Un augurio ancora più speciale al figlio Antonio Lepore che avrà l'onere e l'onore di dover condurre la storica attività verso traguardi ancora più impegnativi e di successo.