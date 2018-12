"Adventum 2018" stasera c'è Valerio Ricciardelli Pro Loco in campo

Grande successo di pubblico ad Airola ieri per "Adventum 2018", organizzato dalla Pro Loco. Centinaia i visitatori che si sono trattenuti sul corso Montella fino a tarda sera tra animazione, musica e spettacolo. E c’è attesa stasera per il gran finale: l’esibizione di Valerio Ricciardelli con il suo spettacolo musicale Mo vene Natale nun Teng Renar, sulle tradizioni popolari e colte del Natale dall'Europa al Mediterraneo.

I brani che saranno eseguiti appartengono alla tradizione popolare del sud Italia e rappresentano il luogo di partenza per un viaggio musicale e drammaturgico che approderà all’elaborazione in chiave semicolta di nuovi risvolti artistici nel “ raccontare” i fatti in questione. Un grande appuntamento culturale e musicale.