Laurea magistrale Luigi Salierno Tesi in lingua inglese “L’analisi dei rischi di impresa con l’utilizzo di metodologie avanzate”

Presso l’Università degli Studi di Verona, Dipartimento di scienze economiche, Luigi Salierno, discutendo un’importante tesi in lingua inglese “L’analisi dei rischi di impresa con l’utilizzo di metodologie avanzate”, ha conseguito la Laurea magistrale in Economia a indirizzo internazionale.

All’importante evento erano presenti il papà Gaetano, la mamma Paola, i nonni materni e paterni, le zie Anna Maria e Brigida. I familiari e gli amici esprimono al neo dottore Luigi le felicitazioni per l’importante traguardo raggiunto, e gli auguri per una splendida carriera nell’ambito della struttura estera in cui già lavora.