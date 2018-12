Telethon: "Una stoccata per la ricerca" Evento raccolta fondi a Benevento

Italiaccessibile, Lab 17 aps onlus in collaborazione con l’accademia Olimpica Beneventana di Scherma presenta l’evento Telethon “Una stoccata per la ricerca” in programma a Benevento dalle ore 16.00 del 22 dicembre 2018 presso l’ex colonia terapica sede dell’Accademia.

Durante l’evento si potrà assistere ad esibizioni e prova per ragazzi di scherma olimpica e paraolimpica con le campionesse Francesca Boscarelli e Rossana Pasquino. E’ prevista anche la partecipazione della Scuola Civica Alma d’Arte con delle letture a cura di Ilaria Masiello e la presenza del Centro Studi Danza Castiello di Buonalbergo con dei balletti diretti dalla insegnante di danza Giselle Marucci.

Si può contribuire alla raccolta fondi attraverso donazioni oppure attraverso l’acquisto del cuore di cioccolato Telethon” durante l’evento.

Il 19 dicembre 2018 alle ore 11 sempre presso l’Accademia Olimpica di scherma sarà presentato con una conferenza stampa l'evento Telethon. Saranno presenti Agostino Annunziata il Coordinatore provinciale Telethon di Benevento ed Avellino, il Presidente di ItaliAccessibile Pierpaolo Capozzi, il maestro di Scherma e campione olimpico Dino Meglio e la campionessa europea di scherma Francesca Boscarelli.

