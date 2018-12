Laurea Alfredo Nazzaro L'angolo degli auguri

Alfredo Nazzaro, si è laureato brillantemente con 110, presso l’Università del Sannio in Ingegneria Informatica , discutendo la tesi:” Realizzazione di una pipeline di continuous integration per il testing di sistemi embedded “, relatore: il Chiarissimo Professore Massimiliano Di Penta.

Dalle colonne del nostro giornale, i genitori, il Signor Mario Nazzaro e la leggiadra Signora Lucia Calabrese gli inviano un messaggio augurale:

“Alfredo, abbiamo sempre creduto nelle tue potenzialità e oggi, ne abbiamo avuto un'ulteriore conferma. Finalmente, dopo anni di impegno, tenacia e determinazione ce l’hai fatta, hai raggiunto il tuo primo obiettivo: ti sei laureato! La serietà con cui affronti le cose, ti ha gratificato e noi vogliamo condividere con te, questo momento magico e concreto. Non c’è orgoglio più grande per i genitori, vedere la realizzazione di un figlio. Oggi brilli di una luce nuova: la gioia di una laurea tanto desiderata e sudata, è come avere il mondo inchinato a farti onore..sei grande! Soltanto tu potrai decidere del tuo futuro … noi ti saremo sempre vicino, dovunque tu andrai con la preghiera. Affideremo a Dio, tutti i tuoi passi. Ma tu, non smettere mai di credere in te, solo così potrai concretizzare i tuoi sogni! I nostri più sinceri auguri di un futuro ricco di soddisfazioni! Si associano agli auguri il fratello Mario Junior e le sorelle Immacolata, Jessica e Natascia. La fidanzata Federica Palazzo gli invia un messaggio: “Alfredo ricorda, che di “dottori” ce ne sono tanti, ma in gamba come te un po’ meno. Ad maiora semper!