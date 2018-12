Buon compleanno Rosa Furno Gli auguri da parte dei familiari

“Un augurio speciale ad una donna importante sia per la propria famiglia che per tutti i suoi amici e conoscenti. Proprio la semplicità ed il sorriso sono stati da sempre l'arma in più di te che hai sempre convissuto con mille problematiche e difficoltà. Ma tu donna forte sei stata e sei sempre superiore a tutto”. Questo il dolce messaggio indirizzato alla signora Rosa, che arriva dal marito Alessandro, dalle figlie Emilia e Cira dalla nipotina Rosalu, Enzo e tutti i familiari e conoscenti che le augurano un sereno e felice compleanno.