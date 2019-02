Laurea Alessio De Cristofaro: le congratulazioni dai parenti Consegue la laurea magistrale in Ingegneria Elettronica per le Automazioni e Telecomunicazioni

Oggi conseguirà la laurea magistrale in Ingegneria Elettronica per le Automazioni e Telecomunicazioni presso l'Università degli Studi del Sannio Alessio De Cristofaro. Il neo ingegnere discuterà la tesi: "Soft Ecu in sistemi hardware in the loop per veicoli ibridi".

Giungono al neo ingegnere gli auguri di un prospero avvenire lavorativo dai genitori Giovanni e Maria Rosaria Vallone, dalle sorelle Anna e Raffaella e dai nipotini Sonia, Arianna, Aurora e Davide. Ad Maiora.