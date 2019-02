All'Unisannio la presentazione del libro di Attilio Bolzoni L'appuntamento nella Sala Rossa di Palazzo San Domenico

"Attilio Bolzoni, giornalista di La Repubblica, presenta all’Università del Sannio “La giustizia è Cosa Nostra“, libro scritto a quattro mani con il compianto cronista d’inchiesta Giuseppe D’Avanzo". Ad annunciarlo, in una nota, l'ateno sannita precisando che l'appuntamento è in programma mercoledì 27 febbraio alle 11.30, presso la Sala Rossa di Palazzo San Domenico in Piazza Guerrazzi. L’incontro sarà preceduto dai saluti del rettore Filippo de Rossi e dagli interventi del procuratore della Repubblica di Benevento Aldo Policastro e dalla docente di diritto processuale penale dell’ateneo sannita Antonella Marandola.