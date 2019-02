Buon compleanno Francesca Gli auguri dalla famiglia, dal Padrino e dalla madrina

Festa grande oggi per Francesca che compie cinque anni. Alla piccola in particolare un pensiero speciale arriva dal padrino Vincenzo e dalla madrina Romina. “Seguiremo la tua crescita con amore e scrupolosità. Per qualsiasi cosa saremo sempre al tuo fianco”, le scrivono Romina e Vincenzo. Alla piccola ovviamente gli auguri colmi d'amore dai genitori Zaira e Gianfranco, dalla sorella Chiara e dal fratello Pietro, oltre che dai nonni e dagli zii.

Buon compleanno anche dalla redazione di Ottopagine.