'Ingegneri liberi e forti', domani il seminario all'Unisannio L'appuntamento sul tema: "Responsabilità sociale nello sviluppo del software"

Quarto seminario del percorso formativo "Ingegneri liberi e forti", organizzato dall’Unisannio in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Benevento e di Avellino e il Laboratorio di formazione al bene comune Cives. L’appuntamento in programma domani alle 17, presso la Sala del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria ha come tema: "Responsabilità sociale nello sviluppo del software". Sono previsti i saluti dell’arcivescovo di Benevento Felice Accrocca e del rettore dell’Università del Sannio Filippo de Rossi. A seguire le testimonianze degli ingegneri Auditrice Barretta e Maurizio Bertoldi di “Informatici senza frontiere”. Relazionerà Gerardo Canfora, ordinario di informatica dell’ateneo sannita.