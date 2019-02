Cambiamenti nella Pa: ne parlano Procura e Università Se ne discuterà giovedì all'Università

Il 28 febbraio ore 11,00 presso la sala rossa dell’Università, su iniziativa della Procura di Benevento e dell’Università del Sannio, si terrà un incontro dibattito sul “cambiamento organizzativo nella pubblica amministrazione tra benessere dei lavoratori e spinte al cambiamento”.

Nell’ambito della “questione organizzativa”, che costituisce una delle priorità della dirigenza di un ufficio pubblico, riveste un ruolo fondamentale l’apertura verso l’esterno; in particolare la partnership con enti e istituzioni del territorio e l’utilizzo di risorse esterne, materiali e umane, ma anche conoscitive, possono consentire di rafforzare l’azione dell’ufficio nell’espletamento del suo compito, la tutela dei diritti delle persone. La Procura della Repubblica di Benevento e l’Università del Sannio hanno convenuto a mezzo di un apposito Protocollo d’intesa di realizzare azioni comuni finalizzate a sostenere l'efficace esercizio delle prerogative processuali ed amministrative della Procura della Repubblica. Sono stati individuati tra gli obiettivi comuni l’analisi, l’elaborazione e la sperimentazione di prassi e tecniche finalizzate alla riorganizzazione dei processi interni di gestione e al miglioramento delle capacità di informazione e comunicazione. Ciò non può che passare attraverso la valorizzazione dei processi di innovazione tecnologica, l’adozione di assetti organizzativi coerenti con ineludibili istanze di efficienza delle procedure di gestione, il monitoraggio e verifica della qualità e dell'efficienza del servizio e la semplificazione e modernizzazione dei processi di lavoro. Tale opera richiede la promozione di una complessiva azione di analisi, razionalizzazione ed innovazione dei processi di lavoro dell’Ufficio con la sperimentazione e la graduale applicazione di nuove formule organizzative e di verifica gestionale, che coinvolgano tutto il personale in un’ottica condivisa del cambiamento. E’ stato così costituito un gruppo di lavoro misto (magistrati, personale amministrativo e docenti) che, quale primo step del programmato progetto di cambiamento finalizzato al benessere organizzativo e lavorativo, ha proceduto ad elaborare una indagine conoscitiva finalizzata alla analisi delle caratteristiche dell’attuale modello organizzativo della Procura, con un particolare focus sull’analisi del clima organizzativo e della motivazione delle donne e degli uomini che vi lavorano. L’esito di questa indagine e le prospettive di sviluppo saranno oggetto della discussione del prossimo 28 febbraio.