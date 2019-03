Riflessioni sul Cosmo della Mante con Ereditato all'Unisannio L'appuntamento presso il dipartimento di scienze e tecnologie

Nuovo appuntamento presso l'Università degli studi del Sannio che per venerdì, 8 marzo alle 11.30, ospita presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie un seminario di Antonio Ereditato, direttore dell’Istituto di Fisica delle alte energie dell’Università di Berna e del genetista Edoardo Boncinelli, in collegamento streaming da Milano. "Ereditato, fisico delle particelle elementari, e Boncinelli, lo scienziato che ha scoperto una famiglia di geni architetti dello sviluppo corporeo umano - viene comunicato in una nota - svilupperanno “Riflessioni sul Cosmo della Mente” in un incontro su cosmo, biologia e fisica".