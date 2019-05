Santa Rita: partono le celebrazioni Organizzate dalla parrocchia di Santa Maria della Pace

Anche quest’anno la Parrocchia di Santa Maria della Pace e Santa Rita chiama a raccolta i devoti della Santa da Cascia e i fedeli: " tutti insieme per ricordare con immutata venerazione una straordinaria testimonianza di religiosità cristiana. Molti gli eventi liturgici organizzati per la celebrazione della festività di Santa Rita , ai quali darà inizio la tradizionale benedizione delle auto e degli automobilisti, domenica 19 maggio p.v. Raduno alle ore 9:30 a Piazza Risorgimento, dove il Parroco, Don Teodoro Rapuano, dopo aver invitati tutti alla preghiera, impartirà una solenne benedizione collettiva: poi, alle ore 10,00, si svolgerà il corteo attraverso via Perasso, Viale degli Atlantici, Via Pace Vecchia fino al Santuario di Santa Rita, dove auto e automobilisti riceveranno singolarmente una seconda benedizione e il dono di una immaginetta della Santa. Martedì, 21 maggio, la cittadinanza è invitata a partecipare alla solenne processione che dopo la Santa Messa delle 17:30, partirà dalla Chiesa dell’Annunziata e attraverserà via Ten.Pellegrini, Corso Garibaldi, Viale degli Atlantici, Via Pace Vecchia, Via R.Delcogliano, Via Aldo Moro, Via Cristoforo Ricci. Il Parroco, interrogato a tal proposito, precisa che da quest’anno la processione di Santa Rita si svolgerà sempre con queste modalità e con questo itinerario. Quindi la statua della Santa farà ritorno nel Santuario a Lei dedicato accolta da fuochi di artificio e lancio di palloncini. Ritornata la Santa in Parrocchia, alle ore 20:00 sarà ricordato con solenne celebrazione il Transito di Santa Rita, la benedizione delle rose concluderà il rito. Mercoledì, 22 maggio, festa di Santa Rita, Sante Messe ogni ora a partire dalle 6 alle 11 del mattino, dalle 16:00 alle 21:00 ;al termine della Santa Messa delle ore 11:00, che sarà celebrata da Padre Antonio Tremigliozzi, avrà luogo la Supplica a Santa Rita; Domenica, 26 maggio, al termine della Santa Messa delle 18:30, sarà rivolto un solenne ringraziamento per tutte coloro che portano il nome di Santa Rita".