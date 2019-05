Ivan Calabrese, una laurea... storica Il nostro collaboratore e amico si è brillantemente laureato in "Storia romana"

Meglio che descrivere un gol, affascinante come una promozione in serie A dei giallorossi. E' un giorno da ricordare per il nostro Ivan Calabrese, che ha conseguito presso la Facoltà di Lettere e Beni Culturali dell'Università di Campobasso la Laurea in “Storia romana”. Brillante la discussione della tesi: “Victoria nella religione romana. Fonti storiche ed epigrafiche”.

Il neo dottore ha vissuto questa fantastica giornata insieme a papà Ennio, a mamma Olga e alle sorelle Chiara e Martina, la sua splendida famiglia che gli ha augurato un futuro professionale ricco di soddisfazioni. Gli stessi auguri che gli giungono dalla grande famiglia di Ottochannel, di cui fa parte con grande passione e professionalità.

Ad maiora, dottor Ivan.