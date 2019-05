Gastroenterologia nel Sannio: congresso al Museo del Sannio Il 1 giugno, organizzato dall'Unità di Gastroenterologia dell'Azienda Ospedaliera

Sabato 1 giugno, con inizio alle 8.30, si terrà presso la sala Vergineo del Museo del Sannio di Benevento un congresso dal titolo: “La Gastroenterologia nel Sannio tra Ospedale e Territorio”.

Tale evento, organizzato dalla Unità Operativa di Gastroenterologia dell'Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento, rappresenterà un importante momento di confronto con i maggiori specialisti del settore provenienti dalla nostra regione su alcune delle più importanti patologie gastrointestinali.

“Le malattie dell'apparato digerente – come afferma il dottor Giuseppe Scaglione, presidente del Congresso - rappresentano la seconda causa di ospedalizzazione in Italia, con un incremento progressivo negli anni. La Campania, in particolare, occupa i primi posti per ricoveri a causa di patologie gastrointestinali. Le malattie dell'apparato digerente sono dunque responsabili di una quota rilevante di prestazioni assistenziali e di consumo di farmaci; da qui la necessità, attraverso un confronto costante con i medici del territorio, di individuare percorsi diagnostico-terapeutici appropriati che possano impattare positivamente sulla spesa sanitaria. La Gastroenterologia del Rummo, oltre a rappresentare l'unico punto di riferimento in provincia per le emergenze emorragiche con una reperibilità notturna e festiva, da circa un anno collabora con la ASL di Benevento per quanto riguarda l'effettuazione dell'esame di secondo livello, cioè della colonscopia, nell'ambito dello screening per cancro del colon-retto. Presso la Gastroenterologia è inoltre possibile effettuare tutte le più importanti procedure endoscopiche diagnostiche ed operative oltre a visite specialistiche ambulatoriali”.

Tutto questo lavoro si è svolto nonostante che anche la Unità Operativa di Gastroenterologia del Presidio Ospedaliero Rummo abbia risentito negli ultimi anni degli effetti negativi determinati dalla spending review con perdita dei posti letto e riduzione dell'organico.”

“Siamo certi - concludono la dottoressa Francesca Russo e il dottore Giuseppe Spinosa, responsabili scientifici del Congresso - che il ripristino della Unità Complessa di Gastroenterologia con posti letto previsto dall'ultimo piano sanitario regionale darà ulteriore vigore all'azione dei Gastroenterologi del Rummo in modo da fornire una carta dei servizi sempre più vicina a soddisfare pienamente il legittimo bisogno di salute della provincia sannita”.