Auguri del Turno D ai neo caposquadra dei vigili del fuoco Prima della partenza per le destinazioni che sono state assegnate

Tantissimi auguri per il nuovo incarico ai neo caposquadra dei vigili del fuoco del Turno D: Carmine Meola, Maurizio Furno, Roberto Angarano e Roberto Tarantino. A loro il turno D dei vigili del fuoco di Benevento con il caporeparto Fiorentino Salvatore gli auguri per una carriera brillante. Questa sera tutti si incontreranno in un locale di contrada Piano Cappelle a Benevento prima che i caposquadra prendano servizio nei rispettivi comandi di destinazione: Salerno, Brescia, Vibo Valentia e Varese.

Il turno D del comando provinciale fa anche gli auguri agli altri 5 neo capisquadra che lasceranno il comando di Benevento per iniziare questa nuova avventura nei vari comandi d'Italia. A tutti gli auguri dalla redazione di Ottopagine.it