Buon compleanno assessore Anna Orlando Festa a sorpresa per il 30esimo compleanno della componente della Giunta Mastella

Festa a sorpresa ieri sera per l'assessore del Comune di Benevento Anna Orlando per il suo trentesimo compleanno.

Una festa spettacolare quella organizzata dalla famiglia in una splendida location. Sorpresa riuscita per Anna che all'improvviso si è trovata circondata dall'affetto dei genitori, della famiglia, di amici, colleghi e parenti. Presenti il sindaco Clemente Mastella con la moglie, la senatrice Sandra Lonardo, assessori e consiglieri. Una serata di festa per la vulcanica assessora. A lei gli auguri di buon compleanno da parte di tutti i partecipanti e dalla redazione di Ottopagine.it.

Nella foto Anna con la madre Stefania Romano