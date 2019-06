Sicurezza e anziani:l'incontro in Città Domani nella sede del centro servizi per il volontariato

Prosegue il progetto “Anzia…moci in sicurezza”, iniziativa promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) – Direzione Generale Territoriale del Sud e rivolta alla formazione e alla sensibilizzazione sulle norme del Codice della Strada e sui fattori di rischio in funzione dell’età. Dopo gli incontri di Torre Annunziata, Giugliano, Pozzuoli e Avellino, Somma vesuviana l’importante seminario rivolto ad un’utenza over 65 si svolgeràdomani a benevento obiettivo principale dell’incontro, la concreta sensibilizzazione dei partecipanti all’aumento dei rischi collegati alla mobilità, in funzione del fattore anagrafico. In Campania, infatti, il fenomeno della incidentalità – come evidenziano i dati ISTAT – assume aspetti di pericolosità tali da richiedere un intervento integrato e strutturato in cui un ruolo cruciale è svolto da tutte le iniziative previste nel Piano D’Azione per la Sicurezza Stradale denominato “una nuova cultura della sicurezza stradale in Campania”. In questo contesto, decisive le sinergie che il MIT ha definito con gli altri soggetti istituzionali ed enti partecipanti al Tavolo Tecnico interistituzionale per la Sicurezza Stradale in Campania: Sindacato dei pensionati Campania: SPI – CGIL Campania; FNP – CISL – FNP Campania; UIL Campania; ? Università della terza età; enti locali. Il percorso formativo si pone degli obiettivi ambiziosi che, innanzitutto, mireranno a rafforzare la cultura della sicurezza stradale al fine di una maggiore e sicura autonomia in termini di mobilità e consapevolezza in strada, informare sulle nuove norme del Codice della Strada e ridurre i sinistri che vedono coinvolti gli ultra sessantenni. Prossimo appuntamento, il 14 Giugno a Benevento presso la Sala Conferenze Centro servizi per il volontariato Viale A. Mellusi, 68 dalle 16.30 alle 20. Saranno presenti all’incontro gli esperti di sicurezza stradale del MIT e i medici specialisti delle ASL. Evento in collaborazione con l'associazione "insieme per una vita migliore" presieduta dalla professoressa Adriana Pedicini.