Buon compleanno Anna Grazia Marchese Gli auguri speciali dai suoi amici speciali

“La vita è un brivido veloce che lascia sempre e comunque un segno, qualsiasi esso sia, scandendo i momenti brutti o belli che siano. Noi tutti ovviamente siamo per lasciare in te solo cose belle, come un'amicizia profonda e piena di amore e stima. Buon compleanno amica”.

Questo l'augurio che arriva ad Anna Grazia Marchese che oggi compie gli anni da parte di Angela, Anna, Gerarda, Assunta, Francesca, Michela e Alessio. Ad Anna Grazia gli auguri di un felice compleanno anche dalla redazione di Ottopagine.it