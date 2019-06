40 anni Michele Campobasso: auguri da fidanzata e amici "Ti auguriamo una vita coi tituli di Mourinho"

Auguri a Michele Campobasso, che arriva, arrancando, al traguardo dei 40 anni. Questo il pensiero che gli amici e le persone care gli dedicano:



"Compie inopinatamente 40 anni Michele Campobasso, e togliamoci prima davanti le cose serie: non fosse stato per la fidanzata, appunto l'unica cosa seria di cui è stato capace in questi 40 anni, oggi non avrebbe avuto questi auguri. Dunque, ringrazi Antonella che gli dedica un dolce pensiero e lo nobilita con l'elegante, bella e briosa presenza, aggiungendo a ciò anche tutto l'amore di cui una donna dal cuore grande come lei è capace.

Detto ciò, passiamo a dire la verità: ringrazi gli amici perché avrebbero potuto pure infischiarsene degli auguri di Antonella ed evitare di fargli gli auguri pubblici. Affollare da 40anni, inopinatamente, questa terra testimonia che postaccio sia diventata. Ti auguriamo una vita con i tituli di Mourinho, a cui mostri la linguaccia come Thiago Motta ai tifosi del Chelsea, e con gli ostacoli dribblati come Milito con Van Buyten a Madrid ma anche con la simpatia di Spalletti in sala stampa, l'eleganza di Muntari e lo stupore di Martins dopo un gol sbagliato. Auguri M.U.C."