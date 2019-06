Il coraggio di fare impresa, 60 anni di attività per La Irma Gli auguri dallo staff e dai clienti della storica lavanderia

Oggi è un giorno speciale per i titolari e i dipendenti della lavanderia La Irma di Benevento che compie ben 60 anni di attività.

Solo 5 anni fa sembrava tutto finito con la drammatica alluvione che aveva distrutto locali e macchinari dell'attività nella zona di via Ponticelli. Invece oggi, solo grazie alla costanza dei titolari e dei dipendenti, tutto 'risplende'.

Nata il 21 giugno 1959 da un idea di Angelo La Bella e Irma Spina, oggi l'attività è coordinata dal figlio Gianluca La Bella e da Alessandra Bibbò... a loro tutti i clienti e i dipendenti fanno gli auguri per altri 60 anni di attività.