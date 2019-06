Laurea Simone Maiale: gli auguri di parenti e amici Si è laureato in scienze motorie all'Università di Campobasso

Si è laureato ieri all'Università di Campobasso in Scienze Motorie e Sportive, Simone Maiale di Benevento.

Il neo dottore ha portato una tesi dal titolo "Italia: terra di campioni?" in Teoria e Metodologia dell'allenamento.

A Simone gli auguri di mamma Tina, dei nonni, degli zii e degli amici, in particolare di Rita e Pasquale.