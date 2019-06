Va in pensione Angelo Damiano: una vita per la scuola Gli auguri di famiglia, amici, colleghi e di generazioni di alunni

Va in pensione il professor Angelo Damiano di Montesarchio, fino ad oggi in servizio all'Istituto Comprensivo Ilaria Alpi. Una vita spesa per i ragazzi, con generazioni formate e viste crescere, che ancora oggi tributano il professor Damiano con affetto e stima. Una vita di collaborazione e amicizia con colleghi e dirigenti, come testimonia il saluto brioso e l'affetto tributatogli oggi durante l'ultimo collegio docenti.

Al professore Damiano, esempio di buona scuola, gli auguri dalla famiglia, dai colleghi, dagli amici e un grazie sentito da generazioni e generazioni di alunni.