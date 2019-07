Nozze d'oro Domenico Panella – Giovanna Caggese Gli auguri dai familiari per i loro 50 anni di matrimonio

Festa grande oggi in casa Panella – Caggese per le nozze d'oro di Domenico e Giovanna. Cinquant'anni di vita insieme da festeggiare con una giornata speciale con tutta la famiglia. Agli sposi attraverso Ottopagine.it arrivano gli auguri più sinceri per una vita ancora lunga insieme fatta di gioie e serenità dalla nuora Pia, da Domenico, Marika, Jacopo, Roberta e Martina.

A Giovanna e Domenico tantissimi auguri anche dalla redazione di Ottopagine.