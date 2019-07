Festa di pensionamento Giuseppe La Zazzera Gli auguri della Uil e dei colleghi

Si è tenuta nei giorni scorsi la festa di pensionamento per il funzionario del Comune di Foiano di Val Fortore, Giuseppe La Zazzera, che ha lasciato il servizio dopo oltre 38 anni di onorato lavoro.

Il vicesindaco Giuseppe Ruggiero, l’ex-presidente del Consiglio regionale della Campania Bruno Casamassa e tantissimi colleghi ed ex-colleghi di lavoro si sono stretti intorno al dipendente augurandogli un prosieguo di vita serena. Naturalmente alla festa erano presenti la moglie Anna Maria e le figlie Benedetta e Maddalena.

Questo il testo del messaggio consegnato dai colleghi nel corso della cerimonia: “Come ben sai il comune di Foiano di Val Fortore guarda sempre al futuro... E noi abbiamo pensato al tuo… Il tuo stress sarà un lontano ricordo, quando soggiornerai in un’oasi di tranquillità e serenità, lontana da ogni tipo di protocollo. Il nostro regalo è un semplice acconto alla tua prima rotta… WONDARLAND ASPETTA PROPRIO TE”.

Anche Fioravante Bosco, sindacalista Uil molto noto nella zona del Fortore, presente alla festa, ha voluto far pervenire allo stimato collega il seguente messaggio: “D’ora in poi non brontolerai più per gli enormi carichi di lavoro che sopportavi a malapena. Sei stato un grande lavoratore e un ottimo rappresentante sindacale della Uil Fpl, e per questo ti sono davvero grato. Sono certo che nei tuoi ritagli di tempo vorrai essere ancora a disposizione dei tuoi vecchi compagni di lavoro e della comunità di Foiano che ti ha adottato con amore. Auguri di lunga vita Giuseppe”.