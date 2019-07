Auguri per la maturità ad Aniello Calicchio Le congratulazioni da parte dei genitori

“Auguri per la maturità! Goditi questa meritata vacanza, lasciati alle spalle questo importante percorso che si è appena concluso, e vivi con entusiasmo e curiosità le novità che saprà donarti il futuro!” Questo il dolce messaggio carico di auguri che arriva dai genitori ad Aniello Calicchio che si è diplomato presso l'Istituto Alberghiero “Le Streghe” di Benevento.

“Complimenti per il diploma appena conseguito! Che questo sia l’inizio di altri successi: rifletti sulla strada da intraprendere, e abbraccia con gioia le sorprese che la vita saprà donarti!

Congratulazioni per la tua maturità! Ricorderai per sempre questo importante traguardo, e quanto sia stato ricco e variegato il percorso di vita che ti ha condotto fin qui!

Riuscire a superare l’esame di maturità è una grande gioia e soddisfazione. Ci hai sempre reso fieri di te, anche stavolta non ti sei smentito. Auguri da papà Giuseppe, mamma Rosaria e da Fabio e Francesco.

Ad Aniello gli auguri anche dalla redazione di Ottopagine.it